15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «История игрушек 5» собрал более $ 950 млн

Мультфильм «История игрушек 5» собрал более $ 950 млн
Комментарии

Сборы мультфильма «История игрушек 5» достигли более $ 958 млн в мировом прокате. Такого показателя картина добилась по итогам пятого уикенда.

Судя по успехам анимационной ленты, она достигнет сборов в $ 1 млрд уже в ближайшие дни. В 2026 году только два фильма показали подобные результаты — «Майкл» и «Супер Марио: Галактическое кино». Проект также имеет все шансы обогнать «Историю игрушек 4» ($ 1,07 млрд) и стать самой кассовой частью серии.

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Какой получилась пятая часть «Истории игрушек»:
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android