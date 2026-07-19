15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dplus KIA выиграла турнир по League of Legends на Esports World Cup 2026

Dplus KIA выиграла турнир по League of Legends на Esports World Cup 2026
Комментарии

Dplus KIA стала чемпионом турнира по League of Legends на Esports World Cup 2026. В гранд-финале корейская команда обыграла Karmine Corp со счётом 3:0, не отдав ни одной карты. Третья встреча завершилась разгромом 23:5 за 27 минут.

MVP турнира стал ботлейнер Син Smash Гым Чжэ — на протяжении чемпионата он показал KDA 8.1 и обеспечил 28,4% общего урона команды. За награду игрок получил дополнительные $ 25 тыс.

Для Karmine Corp финал EWC стал вторым крупным международным результатом в 2026 году после полуфинала MSI. Французская команда оставалась единственным представителем не из LCK и LPL в плей-офф.

Распределение призовых:

  • Dplus KIA — $ 600 тыс.
  • Karmine Corp — $ 340 тыс.
  • Gen.G — $ 220 тыс.
  • T1 — $ 140 тыс.

Турнир по LoL на EWC 2026 проходил с 15 по 19 июля в Париже. 16 команд разыгрывали призовой фонд в $ 2 млн.

Материалы по теме
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Live
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android