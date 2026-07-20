EA Sports FC 26 угадала победителя ЧМ-2026 — пятый раз подряд с ЧМ-2010

19 июля состоялся финал чемпионата мира по футболу-2026. В решающем матче встретились победитель прошлого турнира сборная Аргентины и сборная Испании. По итогам матча победу одержали испанцы со счётом 1:0, победный гол забил Ферран Торрес.

Интересно, что победу испанцев ещё в начале июня предсказал футбольный симулятор EA Sports FC 26. Разработчики из EA Sports просимулировали матчи, в которых боты играли друг против друга. В этот раз EA не поделились деталями события, отметив лишь, что победу в финале одержали именно испанцы. Разработчики уже поздравили сборную с заслуженной победой.

Мы предсказали. Вы играли. Испания воплотила это в реальность. Пять прогнозов подряд, и сборная подняла трофей более 11 миллионов раз в FC 26 и FC Mobile. Поздравляем со второй звездой!

Таким образом, спортивные симуляторы Electronic Arts уже пятый раз подряд угадывают победителя чемпионата мира по футболу. В 2022 году EA предсказала победу Аргентины, в 2018-м поставила на Францию, в 2014-м — на триумф Германии, а в 2010-м — на доминирование Испании.

Чемпионат мира по футболу-2026 прошёл в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире приняли участие рекордные 48 сборных.