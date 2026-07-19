15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская PARIVISION — чемпион турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026

Российская PARIVISION — чемпион турнира по Dota 2 на Esports World Cup 2026
Комментарии

PARIVISION победила BetBoom Team со счётом 3:1 в гранд-финале Esports World Cup 2026 по Dota 2. Серия завершилась со счётом по убийствам 10:18, 34:27, 32:16 и 29:7. Это второй тир-1 трофей PARIVISION в 2026 году после DreamLeague 29.

Dota 2. Esports World Cup 2026 . Гранд-финал
19 июля 2026, воскресенье. 16:40 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 3
PARIVISION

Финал стал первым в истории турниров серии EWC и Riyadh Masters, где встретились две команды из Восточной Европы. Весь топ-3 заняли коллективы из региона — третье место досталось Team Yandex. Три команды из ВЕ проходят в топ-4 на крупных турнирах третий раз подряд.

BetBoom Team не может обыграть PARIVISION уже пять матчей — последняя победа была в феврале на DreamLeague 28.

За победу PARIVISION заработала $ 750 тыс., BetBoom Team получила $ 340 тыс. за второе место. EWC 2026 по Dota 2 проходил с 7 по 19 июля в Париже. 24 команды разыгрывали призовой фонд в $ 2 млн.

Материалы по теме
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Live
Две команды из России в финале по Dota 2! Вторая неделя Esports World Cup — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android