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Игроки из России выиграли гранд-финал тир-1 турнира по Dota 2 в седьмой раз подряд

Игроки из России выиграли гранд-финал тир-1 турнира по Dota 2 в седьмой раз подряд
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Победа PARIVISION на Esports World Cup 2026 продлила серию побед российских игроков на тир-1 турнирах по Dota 2 до семи. Во всех семи гранд-финалах в составе команд-чемпионов выступали россияне.

Серия началась после BLAST Slam 6, где чемпионом стала Team Liquid без российских игроков:

  • DreamLeague 28 — Tundra
  • PGL Wallachia 7 — Team Yandex
  • ESL One Birmingham — Tundra
  • PGL Wallachia 8 — BetBoom Team
  • DreamLeague 29 — PARIVISION
  • BLAST Slam 7 — Team Yandex
  • EWC 2026 — PARIVISION

До этого действовал аналогичный стрик из семи побед подряд — от FISSURE Universe 6 до DreamLeague 27, который также прервала Team Liquid.

На EWC 2026 весь топ-3 заняли команды из Восточной Европы с преимущественно российскими составами: PARIVISION, BetBoom Team и Team Yandex.

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