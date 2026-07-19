Игроки из России выиграли гранд-финал тир-1 турнира по Dota 2 в седьмой раз подряд
Победа PARIVISION на Esports World Cup 2026 продлила серию побед российских игроков на тир-1 турнирах по Dota 2 до семи. Во всех семи гранд-финалах в составе команд-чемпионов выступали россияне.
Серия началась после BLAST Slam 6, где чемпионом стала Team Liquid без российских игроков:
- DreamLeague 28 — Tundra
- PGL Wallachia 7 — Team Yandex
- ESL One Birmingham — Tundra
- PGL Wallachia 8 — BetBoom Team
- DreamLeague 29 — PARIVISION
- BLAST Slam 7 — Team Yandex
- EWC 2026 — PARIVISION
До этого действовал аналогичный стрик из семи побед подряд — от FISSURE Universe 6 до DreamLeague 27, который также прервала Team Liquid.
На EWC 2026 весь топ-3 заняли команды из Восточной Европы с преимущественно российскими составами: PARIVISION, BetBoom Team и Team Yandex.
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