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Накал эмоций — на новом кадре четвёртого сезона «Теда Лассо»

Накал эмоций — на новом кадре четвёртого сезона «Теда Лассо»
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Apple поделилась свежим кадром четвёртого сезона «Теда Лассо». На нём можно увидеть некоторых персонажей, включая самого Теда, и эмоциональный момент.

Фото: Apple

Сюжет четвёртого сезона будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.

Продолжение стартует 5 августа на Apple TV.

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