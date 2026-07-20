Райан Рейнольдс подтвердил, что про Дэдпула снимут новый фильм
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В недавнем интервью Райан Рейнольдс, кажется, успокоил фанатов Дэдпула со всего мира. Актёр заявил, что про болтливого наёмника выйдет как минимум ещё один новый фильм.
В детали Райан вдаваться не стал, но подчеркнул, что хочет включить в картину множество глубоких отсылок к комиксам. Опять же, подробности Рейнольдс не озвучил.
Последний вышедший фильм с Дэдпулом, «Дэдпул и Росомаха», объединил киновселенные Marvel и Fox, которые до этого существовали отдельно. С выходом ленты Дэдпул официально стал частью основной киновселенной. Вероятно, герой сыграет важную роль в будущих «Мстителях» или даже сразу в двух лентах.
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