Джейсон Судейкис появился в образе Теда Лассо во время ЧМ-2026

ЧМ-2026 наверняка запомнится фанатам «Теда Лассо», потому что в перерыве между таймами на стадионе появился Джейсон Судейкис в образе своего персонажа, тренера футбольной команды Теда Лассо.

Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо на ЧМ-2026

Фото: FOX Sports

Судейкиса сопровождал Брендан Хант, один из создателей «Теда Лассо», который сыграл в шоу тренера Уиллиса. К актёрам подошёл Джастин Бибер с акустической гитарой, который выступил на стадионе. Судейкис к нему обратился.

Ладно, молодой человек, твой звёздный час настал. А теперь послушай меня. Выходи, не нервничай. Никто не смотрит. Заставь нас гордиться.

Четвёртый сезон «Теда Лассо», кстати, стартует 5 августа на Apple TV.