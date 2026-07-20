Том Холланд рассказал, видит ли он других актёров в роли Росомахи и Железного человека

В недавнем интервью Том Холланд рассказал, считает ли он, что кто-то другой мог бы достойно сыграть Росомаху или Железного человека в кино, кроме Хью Джекмана и Роберта Дауни-младшего.

Представить замену трудно, но рано или поздно она наверняка произойдёт.

Есть лишь несколько персонажей в нашей индустрии, которых, кажется, просто нужно оставить в покое. Сомневаюсь, что кто-то сыграет их лучше.

По слухам, Хью Джекмана в образе Росомахи мы увидим в «Мстителях: Судный день» и «Мстителях: Секретные войны». Будет ли у персонажа важная роль в сюжете, сказать пока трудно. Как минимум до премьеры «Судного дня» в декабре.