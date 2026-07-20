Мэтт Дэймон мотивировал актёров, играющих в «Одиссее» Кристофера Нолана
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Химеш Патель, сыгравший в «Одиссее», рассказал, что Мэтт Дэймон подготовил мотивационную речь для актёров, которые снялись в картине. Речь шла про каст, который попал на экран в качестве экипажа в сцене с погодой на лодке.
По словам Дэймона, сняться в подобной ленте — огромная честь. Патель отметил, Дэймон уверен, что в картине хотели бы сняться тысячи актёров, но выбрали именно определённых.
Тысячи профессионалов в Гильдии актёров США, каждый из них убил бы, лишь бы оказаться на вашем месте.
«Одиссею» уже показывают в зарубежных кинотеатрах. В России новая картина Нолана появится не раньше конца месяца.
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