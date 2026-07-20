Хогвартс покажут в конце первой серии первого сезона сериала «Гарри Поттер»

Оператор-постановщик сериала «Гарри Поттер» Адриано Голдман рассказал, что Хогвартс появится в конце первого эпизода. Большая часть серии развернутся в мире маглов, чтобы показать, как Гарри жил среди них до того, как получил заветное письмо.

По словам Голдмана, команда работает над тем, чтобы показать отличия миров маглов и волшебников. Первый будет в серых и бледных тонах, тогда как второй — яркий, тёплый, сказочный. Что касается квиддича, он в сериале, конечно, будет, но впервые матч покажут в седьмом, предпоследнем эпизоде.

Сериал «Гарри Поттер» начнёт выходить 25 декабря на HBO. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов.