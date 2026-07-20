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Завершились съёмки третьего сезона ленты «Сорвиголова: Рождённый заново»

Завершились съёмки третьего сезона ленты «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Производство третьего сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» завершилось.

У третьего сезона картины пока нет даты выхода, но ожидается, что сериал вернётся в марте 2027 года. К главной роли вернулся Чарли Кокс. В продолжении также появится Кристен Риттер в образе Джессики Джонс, Майкл Холтер в роли Люка Кейджа и Финн Джонс, который сыграет Железного кулака.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио. Первый сезон проекта вышел весной 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей.

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