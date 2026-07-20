«Переполняют эмоции». Noticed — о победе PARIVISION на EWC 2026

Оффлейнер PARIVISION Евгений Noticed Игнатенко прокомментировал победу на Esports World Cup 2026 по Dota 2. Игрок был признан самым ценным игроком турнира.

После финала Игнатенко поблагодарил жену, семью и болельщиков, признавшись, что ему сложно подобрать слова.

Хотел просто сказать всем спасибо за поддержку. Спасибо, что болели и всегда следили за мной. Хотел бы ещё выразить благодарность моей жене, которая всегда поддерживает меня в каждом моменте, в каждой трудности. Спасибо моей семье и друзьям за то, что в каждый момент, когда мне плохо, они могут разделить его со мной. Меня просто переполняют эмоции, тяжело это как-то всё описать.

Игнатенко перешёл в PARIVISION на постоянной основе в июне 2026 года из Team Yandex. В финале EWC команда обыграла BetBoom Team со счётом 3:1 и заработала $ 750 тыс.