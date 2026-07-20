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«Переполняют эмоции». Noticed — о победе PARIVISION на EWC 2026

«Переполняют эмоции». Noticed — о победе PARIVISION на EWC 2026
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Оффлейнер PARIVISION Евгений Noticed Игнатенко прокомментировал победу на Esports World Cup 2026 по Dota 2. Игрок был признан самым ценным игроком турнира.

После финала Игнатенко поблагодарил жену, семью и болельщиков, признавшись, что ему сложно подобрать слова.

Хотел просто сказать всем спасибо за поддержку. Спасибо, что болели и всегда следили за мной. Хотел бы ещё выразить благодарность моей жене, которая всегда поддерживает меня в каждом моменте, в каждой трудности. Спасибо моей семье и друзьям за то, что в каждый момент, когда мне плохо, они могут разделить его со мной. Меня просто переполняют эмоции, тяжело это как-то всё описать.

Игнатенко перешёл в PARIVISION на постоянной основе в июне 2026 года из Team Yandex. В финале EWC команда обыграла BetBoom Team со счётом 3:1 и заработала $ 750 тыс.

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