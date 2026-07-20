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В новом ролике с Фантастической четвёркой намекают на ленту «Мстители: Судный день»

В новом ролике с Фантастической четвёркой намекают на ленту «Мстители: Судный день»
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Компания Disney опубликовала в аккаунте «Фантастической четвёрки» короткий ролик, явно намекающий на что-то по фильму «Мстители: Судный день».

В нём Рид Ричардс рассказывает, что команда всегда собирается вместе на ужин, ничто не нарушает эту традицию. Затем слова обрываются, а герои обсуждают, что у них осталось совсем мало времени. Вероятно, это отсылка на происходящее и грядущую битву с Доктором Думом.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Disney.

«Судный день» выйдет в зарубежный прокат 18 декабря. События ленты приведут к другому масштабному фильму — «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года.

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