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EDward Gaming стала первой китайской командой на Valorant Champions 2026

EDward Gaming стала первой китайской командой на Valorant Champions 2026
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EDward Gaming гарантировала себе место на Valorant Champions 2026 после победы над JD Gaming на второй неделе VCT 2026: China Stage 2. EDG стала вторым участником чемпионата мира после Paper Rex.

Матч с JDG завершился со счётом 2:0 — 13:10 на Breeze и 13:7 на Haven. Лучшим игроком серии стал Чжэн ZmjjKK Юнкан со статистикой 44/34/6. Победа позволила EDG набрать 19 очков в таблице Championship Points и досрочно обеспечить квалификацию независимо от дальнейших результатов.

В китайской таблице за EDG следуют Xi Lai Gaming (17 очков) и All Gamers (11). Всего от каждого региона на Champions попадут четыре команды — два финалиста Stage 2 и два коллектива с наибольшим количеством очков.

Valorant Champions 2026 пройдёт с 24 сентября по 18 октября в Шанхае. 16 команд разыграют титул чемпиона мира.

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