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Не работает Эпп Стор (App Store) и сайт Эппл (Apple.com) в России 20 июля — не грузится, не загружается

Магазин App Store и сайт Apple столкнулись со сбоями в России
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20 июля в России начались сбои в работе магазина App Store. Российские пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к сервису приложений от компании Apple — он попросту не загружается.

Кроме того, россияне также сообщают о недоступности официального сайта Apple — при попытке открыть страницу идёт бесконечная загрузка. Наша проверка показала, что сервис действительно не открывается, а App Store работает с перебоями, но всё же остаётся доступен.

С чем связаны неполадки в работе сервисов Apple, пока неизвестно. Вполне возможно, речь идёт о точечных блокировках сервисов американской корпорации в России. Ранее компания удалила из App Store российские сервисы VK: одноимённую соцсеть и мессенджер «Макс». После этого приложения пропали из Google Play Store на Android.

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