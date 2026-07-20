Вышел пятый эпизод третьего сезона «Дома дракона»

20 июля состоялась премьера пятого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего третьего эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Пятый эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. В новой серии продолжаются поиски Эймонда и Вхагара, тем временем Деймонд пытается взять под контроль ситуацию в Королевской гавани.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая серия выйдет 27 июля. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.