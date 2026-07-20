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Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым

Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым
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Онлайн-кинотеатр Wink и «Студия Видеопрокат» приступили к съёмкам четвёртого сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Чёрный проспект». Производство займёт несколько месяцев, после чего лента вернётся на стриминг.

События новой главы развернутся в 1990-е в России. По сюжету молодой московский следователь Михаил оказывается в центре скандала — в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Герой вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, который держит в страхе жителей города.

Главные роли в продолжении сыграют Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и дебютант Оливер Рэймонд Мара. Режиссёрами, сценаристами и шоураннерами новой главы антологии выступят Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

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