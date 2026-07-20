Новая система стикеров Valve обрушила доходы команд на IEM Cologne Major 2026 — СМИ

Изменения в системе стикеров, введённые Valve перед IEM Cologne Major 2026, привели к резкому падению доходов киберспортивных организаций. Об этом написало издание HLTV, опросившее ряд команд и агентств.

Перед мэйджором Valve отказалась от капсул и перевела стикеры на токенную систему с динамическим ценообразованием. Выручка теперь делится иначе: 5% получает турнирный оператор, 45% распределяются между 32 командами в зависимости от позиции в рейтинге VRS и результатов на турнире. Кроме того, Valve обязала организации делить доход с игроками 50/50 — ранее доля определялась контрактом.

Результат — обвал выручки. Одна из команд Stage 1 заработала около $ 60 тыс. против примерно $ 600 тыс. за капсулы на мэйджоре в Будапеште. Gaimin Gladiators уже распустила CS2-состав, сославшись на «изменения в экосистеме мэйджоров». Сооснователь SINNERS Мориц Askadar Штраубе заявил, что организация потратила $ 25-35 тыс. на перелёты и отели в первом квартале 2026 года ради попадания на мэйджор — и теперь не сможет отбить вложения.

Рынок трансферов фактически заморожен — эпоха семизначных трансферных сумм в CS уходит, а коррекция зарплат выглядит неизбежной. Участники рынка ожидают пересмотра системы до PGL Major Singapore, однако возврат к капсулам маловероятен: в феврале генпрокурор Нью-Йорка подала иск против Valve за продвижение азартных игр через лутбоксы.