Начались съёмки мелодрамы «Мой немолодой человек» с группой «Квартет И»

Студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и группа «Квартет И» объявили о старте производства фильма «Мой немолодой человек». Съёмки ленты займут несколько месяцев, премьера картины в кинотеатрах России состоится 4 марта 2027 года.

По сюжету ленты успешный архитектор Женя, давно решивший, что любовь осталась в прошлом, неожиданно влюбляется в молодую Юлю. Случайная встреча постепенно меняет жизнь обоих и заставляет их решить, готовы ли они быть вместе, несмотря на разницу в возрасте и мнение окружающих.

Режиссёром картины выступает Сергей Ильин («Страсти по Матвею»). Вместе с членами «Квартета И» в ленте также снимутся Сергей Епишев («Фишер»), София Лопунова («Обнальщик») и другие актёры.