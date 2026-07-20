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Режиссёр «Района №9» снял Nightborne — короткометражный ИИ-фильм

Режиссёр «Района №9» снял Nightborne — короткометражный ИИ-фильм
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Южноафриканский режиссёр Нил Бломкамп выпустил свой новый фильм — Nightborne («Ночнорождённые»). Постановщик «Района №9» и «Гран туризмо» снял ленту во вселенной «Эхопраксии» с помощью нейросетей.

Видео доступно на YouTube-канале Barley Studios. Права на видео принадлежат Barley Studios.

13-минутная картина рассказывает о секретной программе, в рамках которой учёные пытаются воскресить павших солдат. Картину полностью сняли с помощью нейросети Seedance 2.0, однако в работе также принимали участие концепт-художники, которые создали основную часть визуального ряда фильма. Кроме того, внешность и голоса персонажей созданы на основе настоящих актёров — они дали на это своё согласие.

Нил Бломкамп отметил, что Nightborne стала лишь пробой пера перед релизом полнометражного ИИ-фильма. Тем временем аудитория в комментариях на YouTube разделилась: кто-то хвалит ленту за привычный для постановщика фантастический упор, другие же уничтожают работу, называя её «ИИ-мусором».

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