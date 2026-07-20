15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Нам кранты (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Нам кранты»
Комментарии

Уже 31 июля состоится премьера сериала «Нам кранты». Криминальное комедийное шоу расскажет историю трёх друзей, которые решают быстро заработать, отправившись на заброшенную стройку за старым башенным краном. Но всё идёт не по плану: кран обрушивается на машину местного авторитета, и случайная авария запускает цепочку нелепых и опасных событий.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре «Кион». Получит ли шоу продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Нам кранты»

ЭпизодДата выхода
1-я серия31 июля
2-я серия31 июля
3-я серия31 июля
4-я серия31 июля
5-я серия31 июля
6-я серия31 июля
7-я серия31 июля
8-я серия31 июля
Материалы по теме
Аня Тейлор-Джой в бегах. Стоит ли смотреть сериал «Лаки»
Аня Тейлор-Джой в бегах. Стоит ли смотреть сериал «Лаки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android