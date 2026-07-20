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Начались съёмки криминального сериала «Горничная» от Okko

Начались съёмки криминального сериала «Горничная» от Okko
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Горничная». Съёмки криминальной драмы займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стриминге.

По сюжету после четырёх лет борьбы за выживание мигрантка из Кыргызстана по имени Айколь наконец получает работу горничной в роскошном отеле, но в первый же день её маленького сына Саина похищают с целью выкупа, приняв по ошибке за наследника китайских миллиардеров. Пытаясь вернуть ребенка, Айколь оказывается втянута в цепь событий, где переплетаются интересы преступников, давление обстоятельств и чужие тайны.

Главные роли в проекте сыграют Акбота Абдибек, Нурэл Барпиев, Павел Табаков, Светлана Иванова и другие актёры. Автором сценария и режиссёром стала Инкар Есмагамбетова («Пять пилотов для Okko»).

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