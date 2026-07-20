Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
Уже 5 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Сюжет продолжения будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).
В четвёртый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 октября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 августа
|2-я серия
|12 августа
|3-я серия
|19 августа
|4-я серия
|26 августа
|5-я серия
|2 сентября
|6-я серия
|9 сентября
|7-я серия
|16 сентября
|8-я серия
|23 сентября
|9-я серия
|30 сентября
|10-я серия
|7 октября
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