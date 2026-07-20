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Сериал Тед Лассо, 4-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»
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Уже 5 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Сюжет продолжения будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

В четвёртый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 октября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 августа
2-я серия12 августа
3-я серия19 августа
4-я серия26 августа
5-я серия2 сентября
6-я серия9 сентября
7-я серия16 сентября
8-я серия23 сентября
9-я серия30 сентября
10-я серия7 октября
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