Уже 5 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Сюжет продолжения будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

В четвёртый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 октября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»