15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Австралии введут самые жёсткие ограничения нейросетей — закон могут принять в 2027 году

В Австралии введут самые жёсткие ограничения нейросетей — закон могут принять в 2027 году
Комментарии

Власти Австралии планируют ввести жёсткие меры регулирования искусственного интеллекта — их уже назвали самыми жёсткими в мире. Законопроект будет рассмотрен в 2027 году.

Центры обработки данных ИИ должны будут стать чистыми производителями энергии, а потребление ими воды будет ограничено. Кроме того, нейросети больше не смогут обучаться на работах австралийских авторов без их разрешения — нарушения будут приравнены к краже и несоблюдению авторского права.

Ранее законопроект об использовании ИИ начали рассматривать в России. Его цель — одновременно ускорить развитие технологий и обеспечить «технологическую независимость» и безопасность.

Материалы по теме
В России могут ограничить Gemini, ChatGPT и другие нейросети за хранение данных за рубежом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android