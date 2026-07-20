В Австралии введут самые жёсткие ограничения нейросетей — закон могут принять в 2027 году

Власти Австралии планируют ввести жёсткие меры регулирования искусственного интеллекта — их уже назвали самыми жёсткими в мире. Законопроект будет рассмотрен в 2027 году.

Центры обработки данных ИИ должны будут стать чистыми производителями энергии, а потребление ими воды будет ограничено. Кроме того, нейросети больше не смогут обучаться на работах австралийских авторов без их разрешения — нарушения будут приравнены к краже и несоблюдению авторского права.

Ранее законопроект об использовании ИИ начали рассматривать в России. Его цель — одновременно ускорить развитие технологий и обеспечить «технологическую независимость» и безопасность.