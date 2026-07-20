Вышел трейлер фильма «Мстители: Судный день» — премьера 18 декабря

Компания Marvel представила полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года, вместе с этим стартовали ранние продажи билетов на фильм.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.