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Фильм Мстители: Судный день (Доктор Дум) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн

Вышел трейлер фильма «Мстители: Судный день» — премьера 18 декабря
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Компания Marvel представила полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года, вместе с этим стартовали ранние продажи билетов на фильм.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

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