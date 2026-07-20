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Роскомнадзор опроверг блокировку App Store в России

Роскомнадзор опроверг блокировку App Store в России
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Роскомнадзор отрицает свою причастность к проблемам в работе App Store и магазина Apple в России — в ведомстве заявили, что не блокировали эти сервисы.

При этом подробностей в РКН не привели:

Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store.

Сегодня, 20 июля, в России начались сбои в работе магазина App Store. Российские пользователи стали сообщать о проблемах с доступом к сервису приложений от компании Apple — он попросту не загружается. Кроме того, россияне также сообщают о недоступности официального сайта Apple — при попытке открыть страницу идёт бесконечная загрузка. С чем связаны неполадки в работе сервисов Apple, пока неизвестно.

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