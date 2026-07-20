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Адам Драйвер отказался от «множества ролей» в фильмах Marvel — Кевин Файги

Адам Драйвер отказался от «множества ролей» в фильмах Marvel — Кевин Файги
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Президент и главный креативный директор Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что много раз предлагал актёру Адаму Драйверу роли в супергеройской кинофраншизе — но тот каждый раз отказывается.

Ни для кого не секрет, что мы хотели бы видеть его во франшизе Marvel. Каждый раз мы обсуждаем это в Zoom, а потом он отказывается. И он обычно прямо говорит, как относится к этому.

Ранее появились слухи, что Драйвер может сыграть злодея в новом фильме «Люди Икс». Лента готовится к релизу в 2028 году, работать над ней будут соавторы сериалов «Грызня» и «Медведь». Согласится ли Драйвер в этот раз, пока неясно.

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