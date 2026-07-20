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Триллер «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа

Триллер «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа
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Кинокомпания «Вольга» выпустит в отечественных кинотеатрах фильм «Жертва обстоятельств» (также известен как «Жертвоприношение» или Sacrifice) — триллер со звёздным составом дебютирует в России уже 20 августа.

Картина расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Главные роли исполнили Крис Эванс («Мстители: Финал») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие.

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Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой — на первом кадре триллера «Жертвоприношение»
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