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События «Человек-паук: Новый день» развернутся до сюжета «Мстители: Судный день»

События «Человек-паук: Новый день» развернутся до сюжета «Мстители: Судный день»
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Президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что события предстоящего фильма «Человек-паук: Новый день» будут разворачиваться раньше, чем действие «Мстители: Судный день».

Это оставляет авторам пространство для какой-то связи фильмов, поскольку «Человек-паук» выйдет уже летом, а новые «Мстители» — 18 декабря. Некоторые зрители уверены, что теперь герой Тома Холланда точно появится в главной истории Marvel.

Сегодня, 20 июля, Marvel также представила полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день». По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу в исполнении Роберта Дауни-младшего.

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