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Начались съёмки семейного фильма «Барабашка» со звёздами «Папиных дочек»

Начались съёмки семейного фильма «Барабашка» со звёздами «Папиных дочек»
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В Москве стартовал съёмочный процесс нового семейного фильма «Барабашка». Лента расскажет историю девочки Маши, которая случайно выпускает в настоящий мир мистических существ — теперь их придётся вернуть обратно, пока вселенная не погрузилась в хаос.

Главные роли исполнят Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Полина Айнутдинова (Веник, Маша и Арина из сериала «Папины дочки»), Виктор Логинов (известен по роли Гены Букина в «Счастливы вместе»), а также Марк Григорьев («Территория») и Светлана Пермякова («Солдаты», «Вратарь Галактики»).

Режиссёром картины выступает Ольга Амоль («Приключения пингвинёнка»).

Фото со съёмок фильма «Барабашка»

Фото: «Кинофирма» / БК

Фото: «Кинофирма» / БК

Фото: «Кинофирма» / БК

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