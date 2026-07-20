«Новая система нанесла ущерб». Twistzz — о проблемах со стикерами в CS 2

Капитан FaZe Clan Рассел Twistzz Ван Далкен прокомментировал статью HLTV о падении доходов от стикеров после IEM Cologne Major 2026 по CS 2.

По словам игрока, продажи стикеров снижались и до смены системы, однако новые правила усугубили ситуацию для всей сцены.

К сожалению, продажи стикеров уже некоторое время идут по нисходящей, за исключением капсул чемпионов мэйджора, которые действительно увеличивают выручку победителей. Разрыв между различными капсулами всё равно нарастал с течением лет, но эта новая система нанесла ущерб экосистеме в целом.

Перед мэйджором Valve заменила капсулы токенной системой с динамическим ценообразованием. Как ранее писало HLTV, доходы команд упали в разы: одна из организаций Stage 1 заработала около $ 60 тыс. против примерно $ 600 тыс. на предыдущем мэйджоре. Распродажа стикеров, традиционная для каждого мэйджора, до сих пор не состоялась. При этом сам турнир установил рекорд по пиковой аудитории в истории Counter-Strike — 2 750 036 зрителей.