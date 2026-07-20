Для ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag анонсировали русскую озвучку

Студия GamesVoice открыла сбор на озвучку Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced. Команде требуется собрать 1,4 млн рублей на полноценный русский дубляж экшена — просто так перенести дубляж из оригинального «Чёрного флага» в новинку не выйдет.

В GamesVoice отметили, что Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — большой, но всё же не гигантский проект, поэтому и сумма не дубляж требуется относительно умеренная. Сейчас команда также трудится над русской озвучкой дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

После тщательного изучения материалов оригинальной Assassin's Creed 4 и их сопоставления с файлами нового издания мы поняли, что «патчить» старый дубляж на скорую руку нецелесообразно, так что решили создать новый или по большей части новый, с полной перезаписью как минимум ключевых персонажей. Для этой цели нам требуется 1 400 000 рублей. Проект немаленький, но и по современным меркам не огромный, при этом мы намерены приложить все силы, чтобы результат получился достойным именитой франшизы.

Релиз Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced состоялся 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила высокие отзывы от критиков и геймеров, которые называют новинку достойным ремейком культовой пиратской игры.