В третьем сезоне сериала «Кольца власти» покажут, как Саурон выковал Кольцо Всевластья

Шоураннер сериала «Кольца власти» по вселенной «Властелина колец» Патрик Маккей пообещал, что в третьем сезоне шоу по-настоящему оправдает своё название — в нём покажут, как Саурон выковал Кольцо Всевластья в вулкане Ородруине.

По ходу сюжета Саурону больше не придётся прятаться в тени, и он начнёт переманивать на свою сторону людей, орков и всех, кто попадётся ему на пути.

«В этом сезоне Саурон создаёт Кольцо Всевластья в вулкане. В этом сезоне у нас есть настоящий злодей, чего раньше не было, и это меняет тон сериала. Третий сезон мрачнее, опаснее. Никто не в безопасности.

Третий сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнёт выходить 11 ноября.на Prime Video. Четвёртый и последний снимут в 2027 году.