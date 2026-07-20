От «Трои» до «Одиссеи» — топ-20 лучших античных фильмов по версии Variety
Авторитетный англоязычный портал Variety после релиза новой «Одиссеи» Кристофера Нолана представил свой список из 20 лучших фильмов в жанре пеплум — исторических работ об античной истории или библейских сюжетах.
Любопытно, что «Троя» 2004 года заняла лишь 20-е место, а работа Нолана попала в топ-3. Новые фильмы уровня «300 спартанцев» и «Ноя» оказались очень низко, а на первых строчках оказались проекты из 1950-х и 1960-х годов.
Топ-20 лучших античных фильмов от Variety
- «Бен-Гур» (1959).
- «Десять заповедей».
- «Одиссея» (2026).
- «Спартак» (1960).
- «Принц Египта».
- «Гладиатор».
- «Юлий Цезарь» (1953).
- «Камо грядеши».
- «Кабирия».
- «Ясон и аргонавты».
- «Всемирная история, часть 1».
- «Самсон и Далила».
- «300 спартанцев» (2007).
- «Клеопатра» (1963).
- «Забавная история, случившаяся по пути к форуму».
- «Седьмое путешествие Синдбада».
- «Конан-варвар».
- «Калигула».
- «Ной».
- «Троя».
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