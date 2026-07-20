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Лучшие исторические фильмы про античность и библейские сюжеты — рейтинг топ-20 пеплум-фильмов от Variety

От «Трои» до «Одиссеи» — топ-20 лучших античных фильмов по версии Variety
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Авторитетный англоязычный портал Variety после релиза новой «Одиссеи» Кристофера Нолана представил свой список из 20 лучших фильмов в жанре пеплум — исторических работ об античной истории или библейских сюжетах.

Любопытно, что «Троя» 2004 года заняла лишь 20-е место, а работа Нолана попала в топ-3. Новые фильмы уровня «300 спартанцев» и «Ноя» оказались очень низко, а на первых строчках оказались проекты из 1950-х и 1960-х годов.

Топ-20 лучших античных фильмов от Variety

  1. «Бен-Гур» (1959).
  2. «Десять заповедей».
  3. «Одиссея» (2026).
  4. «Спартак» (1960).
  5. «Принц Египта».
  6. «Гладиатор».
  7. «Юлий Цезарь» (1953).
  8. «Камо грядеши».
  9. «Кабирия».
  10. «Ясон и аргонавты».
  11. «Всемирная история, часть 1».
  12. «Самсон и Далила».
  13. «300 спартанцев» (2007).
  14. «Клеопатра» (1963).
  15. «Забавная история, случившаяся по пути к форуму».
  16. «Седьмое путешествие Синдбада».
  17. «Конан-варвар».
  18. «Калигула».
  19. «Ной».
  20. «Троя».
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