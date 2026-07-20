В Steam стартовал Фестиваль поездов со скидками на сотни игр
20 июля в Steam начался Фестиваль поездов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику поездов с большими скидками.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале поездов в Steam
- Denshattack — 719 рублей (- 10%)
- Train Sim World 6 — 320 рублей (- 80%)
- Voidtrain — 599 рублей (- 40%)
- EverRail — 594 рубля (- 10%)
- Unrailed! — 119 рублей (- 85%)
- Fogpiercer — 449 рублей (- 25%)
- Captain of Industry — 840 рублей (- 30%)
- Derail Valley — 1162 рубля (- 25%)
- Railway Empire 2 — 1399 рублей (- 50%)
- Transport Fever 2 — 260 рублей (- 80%)
- Last Train Home — 528 рублей (- 67%)
Распродажа игр про поезда в Steam продлится до 27 июля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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