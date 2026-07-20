В Steam стартовал Фестиваль поездов со скидками на сотни игр

20 июля в Steam начался Фестиваль поездов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику поездов с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале поездов в Steam

Распродажа игр про поезда в Steam продлится до 27 июля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.