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В Steam стартовал Фестиваль поездов со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль поездов со скидками на сотни игр
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20 июля в Steam начался Фестиваль поездов. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику поездов с большими скидками.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале поездов в Steam

Распродажа игр про поезда в Steam продлится до 27 июля 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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