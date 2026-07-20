Суд приостановил слияние Warner Bros. и Paramount — сделка на $ 111 млрд под угрозой

Федеральный суд США отдал распоряжение временно приостановить слияние Paramount и Warner Bros. — по мнению коалиции из 12 штатов, сделка нарушит федеральный антимонопольный закон, а также приведёт к росту цен и сокращению количества фильмов и телешоу.

Временный запрет продлится 14 дней и может быть продлён ещё на две недели. Предварительное слушание намечено на 3 августа, но эта дата также может быть перенесена, если стороны придут к соглашению.

Изначально выкупить Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд планировал стриминговый сервис Netflix. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила бо́льшую сумму. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр отказался перебивать стоимость. Сумма будущей сделки составила $ 31 за акцию — общая стоимость равна $ 110 млрд, что делает её одной из крупнейших за всю историю киноиндустрии.