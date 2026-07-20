Открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 4 пройдёт в конце августа — детали

Компания Activision раскрыла дату проведения открытой беты Call of Duty: Modern Warfare 4. Так, сыграть в новинку все владельцы предзаказов смогут с 21 по 25 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Открытое тестирование шутера пройдёт чуть позже — с 28 августа по 1 сентября. В эти выходные игра будет доступна всем игрокам на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Во время беты геймеров ждут несколько карт, режимов и сразу 19 оружий.

Фото: Activision

Этапы проведения беты Call of Duty: Modern Warfare 4

Закрытая бета для владельцев игры – с 21 по 25 августа (ПК, PS5 и Xbox Series)

– с 21 по 25 августа (ПК, PS5 и Xbox Series) Открытая бета для всех игроков – с 28 августа по 1 сентября (ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2).

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 состоится 23 октября. В этот раз шутер будет посвящён потенциальному конфликту в Корее.