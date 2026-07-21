15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Взрыв бомбы в CS 2 теперь тушит молотовы и рассеивает дым после обновления

Взрыв бомбы в CS 2 теперь тушит молотовы и рассеивает дым после обновления
Комментарии

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2 объёмом 1,5 ГБ. Главное изменение — взрыв бомбы теперь взаимодействует с облаками дыма и огнём от «Молотова» и зажигательной гранаты.

Обновление продолжает переработку механики C4, начатую 8 июля. Тогда Valve полностью изменила систему урона от бомбы — он стал распространяться волной от точки установки, а не наноситься мгновенно. Стены и углы ослабляют эффект. В новом патче к этому добавилось взаимодействие с гранатами.

Кроме того, предварительный расчёт урона по здоровью теперь отображается с момента, когда бомба становится слышна. Также обновлены три карты из мастерской — Fachwerk, Boulder и Debris.

Материалы по теме
Датамайнер нашёл упоминания клан-тегов в файлах Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android