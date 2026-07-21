Фильм «Очень страшное кино 6» вышел в онлайне
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Сегодня фильм «Очень страшное кино 6» вышел в онлайне. Картину уже можно посмтреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах.
Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.
Несмотря на сдержанные оценки, картина при бюджете в $ 30 млн собрала в прокате $ 228,7 млн, то есть она с лихвой окупилась и принесла создателям большую прибыль.
После зарубежного проката лента добралась и до российского, но случилось это лишь 18 июня.
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