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«Один из величайших актёров»: Кристофер Нолан — про Кристиана Бэйла

«Один из величайших актёров»: Кристофер Нолан — про Кристиана Бэйла
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Во время интервью в честь выхода «Одиссеи» у Кристофера Нолана спросили, готов ли он в будущем вновь поработать с Кристианом Бэйлом над каким-нибудь фильмом.

Режиссёр ответил, что считает Бэйла одним из величайших актёров поколения, поэтому он бы с радостью поработал с ним снова. Напомним, что актёр и режиссёр работали над трилогией про Бэтмена.

Конечно. Он один из величайших актёров своего поколения, и у меня было огромное удовольствие работать с ним.

Сейчас в зарубежных кинотеатрах показывают «Одиссею» Кристофера Нолана. Это экранизация эпической поэмы Гомера про Одиссея, который возвращается домой.

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