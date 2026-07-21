В экранизации «Наруто» режиссёр хочет показать эмоциональный путь главного героя

Дестин Дэниел Креттон, режиссёр экранизации «Наруто», рассказал, что хочет показать в картине эмоциональный путь героя.

Постановщик хочет, чтобы зрители прочувствовали персонажа и прониклись его историей.

Траектория Наруто, его чувство аутсайдера, ощущение внутреннего уродства или монстра или какой-то части себя, которой ты стыдишься, а затем осознание того, что именно эта часть делает тебя уникальным, даёт тебе твою силу.

Креттон снял «Человека-паука: Новый день» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Даты выхода у киноадаптации пока нет. Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate.