«Мстителей: Секретные войны» не будут делить на две части

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что «Мстителей: Секретные войны» не будут разделять на две части. Всё задуманное уместят в одну картину — все события и всех героев.

«Секретные войны» выйдут в декабре 2027 года. По хронологии они развернутся сразу после «Судного дня», в котором супергерои объединят усилия для битвы с Доктором Думом. В команду войдут Громовержцы (они же Новые Мстители), Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие герои, включая Капитана Америка и Тора.

О чём конкретно расскажут «Секретные войны», сказать пока трудно. В комиксах это было одно из самых масштабных событий, когда Дум порабощал вселенные и создал для себя отдельную планету, в которой установил собственный порядок, а супергерои, бывшие соратники, были вынуждны сражаться друг с другом.