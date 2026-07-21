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Расписание первого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2

Расписание первого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 21 июля, стартует первый крупный турнир второй половины сезона BLAST Bounty 2026 Season 2 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт 4 матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.

Расписание первого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на вторник, 21 июля

  • 13:00. М80 (США) — Ninjas In Pyjamas (Дания);
  • 15:30. Team Nemesis (Россия) — Astralis (Дания);
  • 18:00. Nuclear TigeRES (Россия) — MOUZ (Европа);
  • 20:30. Alliance (Швеция) — Wildcard (Северная Америка).

BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа.

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