Расписание первого игрового дня BLAST Bounty 2026 Season 2 по Counter-Strike 2
Сегодня, 21 июля, стартует первый крупный турнир второй половины сезона BLAST Bounty 2026 Season 2 по шутеру Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт 4 матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители перейдут в следующий раунд, а проигравшие покинут турнир.
Расписание первого дня BLAST Bounty 2026 Season 2 на вторник, 21 июля
- 13:00. М80 (США) — Ninjas In Pyjamas (Дания);
- 15:30. Team Nemesis (Россия) — Astralis (Дания);
- 18:00. Nuclear TigeRES (Россия) — MOUZ (Европа);
- 20:30. Alliance (Швеция) — Wildcard (Северная Америка).
BLAST Bounty 2026 Season 2 проходит с 21 июля по 2 августа.
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