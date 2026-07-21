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Замысел «Человека-паука: Новый день» менялся из-за желания Холланда сделать фильм личным

Замысел «Человека-паука: Новый день» менялся из-за желания Холланда сделать фильм личным
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Том Холланд в интервью рассказал, что изначальный замысел «Человека-паука: Новый день» ему не нравился. Из-за этого он не хотел сниматься в картине, поскольку представлял себе фильм совсем иным.

По словам актёра, он рад, что ему удалось с режиссёром Дестином Дэниелом Креттоном выбрать нужную концепцию для фильма, а самую историю сделать максимально приземлённой. В этот момент в Холланде кричал внутренний фанат, который обожает Паука.

Новый фильм для меня — это нечто, чем я невероятно горжусь. Я бы описал себя как фаната прежде всего, когда дело доходит до киновселенной Marvel и Человека-паука. Я действительно почувствовал, что мы вкладываем душу в персонажа.

«Новый день» выйдет в зарубежном прокате 31 июля.

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