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В приквеле «Заклятия» сыграет Маттиас Швайгхёфер, известный по «Оппенгеймеру»

В приквеле «Заклятия» сыграет Маттиас Швайгхёфер, известный по «Оппенгеймеру»
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В Deadline сообщили, что в приквеле «Заклятия» сыграет Маттиас Швайгхёфер, известный по «Армии мертвецов» и роли Вернера Гейзенберга в «Оппенгеймере». Роль актёра не раскрывается.

Сценарий картины сейчас пишут Ричард Найнг и Йен Голдберг — авторы сюжетов фильмов «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 4: Последний обряд». Новая картина расскажет о ранних приключениях главных героев серии Эдде и Лоррейн Уоррен. Вернутся ли Патрик Уилсон и Вера Фармига к своим ролям, пока неизвестно.

Лента с подзаголовком «Первое причастие» выйдет в мировой прокат 10 сентября 2027 года, спустя два года после релиза финала основной серии.

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