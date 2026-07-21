В приквеле «Заклятия» сыграет Маттиас Швайгхёфер, известный по «Оппенгеймеру»
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В Deadline сообщили, что в приквеле «Заклятия» сыграет Маттиас Швайгхёфер, известный по «Армии мертвецов» и роли Вернера Гейзенберга в «Оппенгеймере». Роль актёра не раскрывается.
Сценарий картины сейчас пишут Ричард Найнг и Йен Голдберг — авторы сюжетов фильмов «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 4: Последний обряд». Новая картина расскажет о ранних приключениях главных героев серии Эдде и Лоррейн Уоррен. Вернутся ли Патрик Уилсон и Вера Фармига к своим ролям, пока неизвестно.
Лента с подзаголовком «Первое причастие» выйдет в мировой прокат 10 сентября 2027 года, спустя два года после релиза финала основной серии.
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