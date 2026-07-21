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Менеджер Virtus.pro покинул организацию на фоне слухов о роспуске состава по Dota 2

Менеджер Virtus.pro покинул организацию на фоне слухов о роспуске состава по Dota 2
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Менеджер Virtus.pro Михаил Fezor Садриев объявил об уходе из организации. Садриев сообщил, что ищет новую команду в роли тренера, менеджера или аналитика.

Уход менеджера совпал со слухами о возможном роспуске состава. Аналитик Poor Rangers заявил в своём телеграм-канале, что Virtus.pro может расстаться с текущей пятёркой. Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов также упомянул «дизбанд одной из некогда грозных команд», подчеркнув, что «это ожидаемо».

Текущий состав был сформирован осенью 2025 года. В сентябре организация подписала Таля Fly Айзека, Абеда Abed Юсупа, Энцо Timado Джианоли и других игроков. В ноябре пришли Йонас Saberlight Волек и Кирилл Hellscream Лагутик. За время выступлений состав не выиграл ни одного тир-1 турнира. Последний результат — 13-16-е место на EWC 2026.

Virtus.pro квалифицировалась на The International 2026 через закрытый отбор. TI15 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае.

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