15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры

В PS Plus добавили Rise of the Ronin, Avatar, Dying Light и другие игры
Комментарии

Sony добавила в каталог PS Plus Extra и Deluxe (Premium) новые игры. Подписчики получили доступ сразу к девяти свежим тайтлам. Среди них: экшен Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, ролевой экшен Rise of the Ronin от Sony и Team Ninja, а также другие проекты.

Новые игры в PS Plus Extra в июле 2026 года:

  • Rise of the Ronin;
  • Avatar: Frontiers of Pandora;
  • Firefighting Simulator: Ignite;
  • Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind;
  • Dying Light;
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector;
  • Snow Bros. Wonderland.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июле 2026 года:

  • Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy — 21 июля;
  • Fahrenheit — 21 июля.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android