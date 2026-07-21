Фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» вышел в онлайне

21 июля состоялась цифровая премьера фильма «Мандалорец и Грогу». Лента по вселенной «Звёздных войн» добралась до онлайн-кинотеатров — её можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и в других сервисах.

Таким образом, последний на данный момент фильм по франшизе вышел на стримингах спустя два месяца после премьеры в прокате. За этот срок лента собрала скромные по меркам серии $ 344 млн, получив в основном положительные отзывы от критиков и зрителей.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (лидер Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта.