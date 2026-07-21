Тизер сериала «Большая фарма» про лекарство от всех болезней — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Большая фарма». Драматическое шоу выйдет в 2026 году, точную дату релиза авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет будущего шоу расскажет об учёных Александре и Владимире, которые изобрели лекарство от всех болезней, включая рак. Однако препарат становится причиной разлада в семье медиков. Сын Гиреева, Евгений, помогает отцу с продвижением, а дочь Полина уверена, что брату нужны только деньги. Сам учёный разрывается между желанием спасти мир и разбогатеть.

Главные роли в шоу сыграли Игорь Гордин («Однажды в пустыне»), Сергей Уманов («Любовь Советского Союза») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Автором «Большой фармы» выступил Данил Чащин — создатель сериалов «Райцентр» и «Улица Шекспира».